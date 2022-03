I profughi dell’Ucraina arrivati in Friuli Venezia Giulia.

Riceveranno 28 euro al giorno come i migranti della Rotta balcanica e come tutti i richiedenti asilo. I profughi arrivati in questi giorni in Friuli Venezia Giulia dall’Ucraina percepiranno l’indennizzo sotto forma di “pocket money” a patto che facciano richiesta di accoglienza agli enti locali preposti, che si sono attivati nelle ultime ore. È escluso, quindi, dalla contribuzione economica chi è arrivato in regione, trovando accoglienza da familiari e parenti.

I “pocket money” erogati sono una sorta di diaria che viene data direttamente ai rifugiati e richiedenti asilo. Si tratta di 28 euro erogati dallo Stato tramite gli enti locali. Il vincolo, però, è di essere ospitati nelle strutture di accoglienza e non da altre famiglie. Intanto, continuano gli arrivi di profughi dall’Ucraina in Friuli Venezia Giulia. Sono circa 4mila i transiti registrati dai valichi di Tarvisio e Fernetti. Di questi circa 200 ucraini saranno ospitati direttamente in regione.

(Visited 347 times, 347 visits today)