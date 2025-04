I campi scuola per studenti della Protezione civile Fvg.

Protezione civile Fvg, la Regione Friuli Venezia Giulia investe sulla formazione dei giovani. Sono una quarantina gli studenti che stanno partecipando al campo scuola organizzato dalla Protezione

civile del Friuli Venezia Giulia negli spazi della base logistico-addestrativa dello Stato maggiore dell’Esercito di Lazzaretto in collaborazione con il Comune di Muggia, la polizia locale e i gruppi di volontari provenienti da sette diverse località del nostro territorio.

“I campi scuola organizzati dalla Protezione civile – ha detto l’assessore regionale Riccardo Riccardi – sono importanti perché mettono i ragazzi che vi partecipano nelle condizioni di fare squadra, di creare nuove relazioni interpersonali, di formarsi da un punto di vista tecnico e di accrescere sensibilità civica e impegno sociale. Sono momenti indimenticabili per questi giovani che, grazie a iniziative come questa vissuta a Muggia, possono comprendere a fondo i valori della sicurezza e dell’impegno per aiutare gli

altri”.

Per l’insieme delle attività di formazione e di addestramento dei volontari, compresa la ventina di campi scuola organizzati sul territorio, la Protezione civile utilizza fondi regionali che superano il milione di euro ogni anno.

L’iniziativa di Muggia, che terminerà il prossimo 2 maggio, sta coinvolgendo studenti degli istituti Nautico Galvani, Deledda Fabiani e Žiga Zois di Trieste e Galilei Fermi Pacassi e Slataper di Gorizia.