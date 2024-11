La classifica sulla qualità della vita in Friuli Venezia Giulia.

Le città del Friuli Venezia Giulia fanno un passo in avanti nella classifica sulla qualità della vita realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, giunta quest’anno alla 26ª edizione. Tutte e quattro le province della regione rientrano nel primo gruppo della graduatoria, con una qualità della vita giudicata “buona”.

In un’edizione che vede Milano primeggiare seguita da Bolzano e Monza-Brianza, le province friulane non solo si collocano tra le migliori, ma migliorano le proprie posizioni rispetto all’anno scorso. Pordenone raggiunge la nona posizione, Trieste è quattordicesima, Udine diciottesima e Gorizia ventiseiesima.

Le città del Friuli Venezia Giulia.

Pordenone resta in Top ten e guadagna una posizione, classificandosi al nono posto confermandosi tra le province più sicure d’Italia, con eccellenti risultati nelle dimensioni legate alla sicurezza sociale e ai reati, mantenendo una media elevata su tutte le nove dimensioni analizzate. Bene anche Udine che guadagna una posizione e agguanta il 18esimo posto

Grande balzo in avanti invece anche per Trieste e Gorizia. La città giuliana guadagna sedici posizioni grazie a due fattori chiave: un forte miglioramento nella dimensione “Affari e lavoro” e l’introduzione della nuova categoria “Turismo e cultura”, in cui Trieste brilla con un prestigioso terzo posto a livello nazionale dietro solo a Rimini e Bolzano

Anche Gorizia compie un salto di sedici gradini, trainata dall’eccellenza nella dimensione ambientale, dove sono stati introdotti nuovi parametri, e da ottimi risultati in “Turismo e cultura” e “Sicurezza sociale”.