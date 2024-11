Stanziati 50mila euro per il monumento ai caduti di Comeglians.

La Regione ha assegnato al Comune di Comeglians 50mila euro con i quali sistemare il monumento ai caduti danneggiato dal maltempo verificatosi a fine ottobre del 2023. Lo ha deciso la Giunta del Friuli Venezia Giulia approvando, nel corso dell’ultima riunione dell’Esecutivo, un’apposita delibera su proposta dell’assessore alle Autonomie Locali Pierpaolo Roberti. Le risorse provengono dal Fondo per il concorso agli oneri derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile dei Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti.

“A metà settembre di quest’anno – spiega Roberti – il Comune di Comeglians, la cui popolazione residente è di 436 abitanti, ha presentato istanza per accedere alle risorse del Fondo per far fronte alle spese connesse agli interventi resisi necessari in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione nel periodo compreso tra il 24 ottobre e il 5 novembre 2023. In quell’occasione si registrarono abbondanti precipitazioni seguite da successivi cicli di gelo-disgelo del periodo invernale, che hanno causato danneggiamenti a carico del monumento ai Caduti del comune carnico”.

La cifra richiesta e assegnata, pari a 50mila euro, servirà per ripristinare la stabilità del monumento ed eliminare alcune criticità. In particolare i lavori prevedono la rimozione delle 4 statue, dei rivestimenti in marmo bianco appartenenti alla struttura portante e dei rivestimenti in marmo rosso di Verzegnis appartenenti all’obelisco nonché il consolidamento della struttura portante e dello strato di supporto nel basamento e nell’obelisco. Quindi si procederà alla pulizia e al ricollocamento delle lastre in marmo bianco del basamento con eventuale sostituzione degli elementi danneggiati nonché la fornitura e posa delle lastre in marmo rosso quale rivestimento dell’obelisco con riproduzione dell’incisione commemorativa. Infine, è prevista la pulizia e ricollocazione delle statue con rifinitura e lucidatura dell’intera opera.