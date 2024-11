Infortunio sul sentiero e malore: doppio intervento per il soccorso alpino

Mattinata intensa per i tecnici del Soccorso Alpino, impegnati in due distinti interventi a pochi chilometri di distanza.

Primo intervento a Basovizza



Tra le 10.50 e le 11.30, la stazione di Trieste del Soccorso Alpino è stata attivata dalla Centrale Operativa di Emergenza Sanitaria (Sores) per soccorrere una donna di Trieste 58enne, che ha riportato una probabile frattura a una caviglia. L’incidente è avvenuto lungo il sentiero Ressel, nei pressi dell’Agility Club, a circa 700 metri dall’abitato di Basovizza.



Cinque tecnici si sono recati sul posto utilizzando un fuoristrada. Dopo aver stabilizzato l’arto ferito, la donna è stata caricata a bordo del veicolo e consegnata al personale dell’ambulanza per il trasporto in ospedale.



Sincope in Val Rosandra



Poco dopo, tra le 12.50 e le 13.14, è scattata una seconda attivazione per un malore occorso a un uomo a Bottazzo, nel comune di San Dorligo della Valle. Il sessantatreenne, residente nel Goriziano, è stato colpito da una sincope mentre si trovava lungo i sentieri della Val Rosandra.

Sul posto sono intervenuti quattro tecnici del Soccorso Alpino, tra cui un sanitario già presente nella zona per un’esercitazione. A supporto delle operazioni, sono accorsi anche i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco. L’uomo è stato stabilizzato e trasportato su una barella fino all’ambulanza, per essere poi affidato alle cure mediche.