Teatro e storia, cercasi attori per un progetto innovativo su Porzus e Peteano

15 Settembre 2025

di Redazione Friuli

Il Teatro del Silenzio cerca attori per uno spettacolo innovativo.

Il Teatro del Silenzio lancia un bando per reclutare nuovi attori, di età compresa tra i 18 e i 55 anni, per un progetto che unisce formazione teatrale e approfondimento storico. L’iniziativa, dal titolo “Avamposto. We are standing on the edge”, è finanziata dalla Regione e offrirà ai partecipanti un percorso gratuito che culminerà nella scrittura e messa in scena di un testo teatrale originale.

Raccontare Porzûs e Peteano in modo innovativo

Il progetto punta a raccontare in modo immersivo e non convenzionale due pagine delicate della storia del Friuli Venezia Giulia: l’eccidio di Porzûs e la strage di Peteano. “Reinventeremo il modo di raccontare la storia del Friuli Venezia Giulia nel dopoguerra – spiega la presidente del Teatro del Silenzio, Federica Sansevero – prendendo spunto da eventi come Porzûs e Peteano e trasformandoli in un dispositivo di analisi storica attraverso il teatro. L’idea è convertire il format della cena con delitto in uno strumento di riflessione profonda. La drammaturgia offrirà punti di vista diversi, rifiutando interpretazioni univoche e invitando il pubblico a confrontarsi con la complessità del passato”.

Un’avventura formativa e creativa

Sotto la guida di Federica Sansevero e della drammaturga Valentina Del Toso, i partecipanti lavoreranno alla creazione di due corti teatrali di 35 minuti, uno dedicato a Porzûs e l’altro a Peteano. Il progetto prevede l’integrazione di teatro e musica dal vivo, e punta a realizzare spettacoli adattabili a diversi contesti: dalle cene con delitto agli aperitivi culturali, fino al teatro-documento nei luoghi della memoria.

Come partecipare

Il percorso formativo partirà in autunno e si concluderà a luglio con la presentazione pubblica del lavoro. Per candidarsi è sufficiente inviare una mail a federicasansevero@gmail.com. La partecipazione è gratuita e rappresenta un’occasione unica per chi desidera avvicinarsi al teatro e contribuire a un progetto di memoria collettiva capace di parlare alle nuove generazioni.

TEMI:
SHARE TWEET PIN SHARE