Bando a sostegno di progetti di riqualificazione dei quartieri.

Un bando per sostenere i progetti di riqualificazione dei quartieri: è quello pubblicato dalla Regione Fvg, con una dotazione di 200mila euro, e dedicato ai grandi Comuni, quelli sopra i 30mila abitanti (Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste e Monfalcone).

“Attraverso questo provvedimento la Regione intende incentivare la manutenzione e la riqualificazione dei quartieri urbani e delle circoscrizioni cittadine tramite la concessione di contributi che rispondono a due finalità, la realizzazione di interventi volti al mantenimento del decoro urbano e la realizzazione di piccole infrastrutture per la sicurezza e la mobilità” ha spiegato l’assessore regionale alle infrastrutture, Cristina Amirante.

Il bando ha una dotazione di 200mila euro e prevede che ciascun Comune possa presentare una sola domanda al fine di ottenere un contributo, fino al 100 per cento delle spese e nel limite di

40mila euro, per la realizzazione di opere di riqualificazione urbana dei quartieri.

Gli interventi finanziabili.

Due le tipologie di interventi previsti dal bando. La manutenzione ordinaria potrà comprendere lavori di sistemazione di aree verdi, lavori di ripristino di pavimentazione pedonale, ciclabile e stradale minimale, interventi di street art o rigenerazione urbana di spazi pubblici anche da realizzarsi con gruppi o associazioni del territorio, tinteggiatura o sistemazione delle facciate di edifici di proprietà comunale.

Tra gli interventi di manutenzione straordinaria potranno essere ricompresi la fornitura o la posa in opera di strutture temporanee (come, per esempio, chioschi o stand), elementi di arredo urbano (per esempio panchine, fiorire, rastrelliere per biciclette, cestini per rifiuti o totem informativi), illuminazione di spazi pubblici e allestimento di attrezzature ludico-sportive da collocarsi all’aperto in aree verdi o spazi pubblici.

Il bando – pubblicato sul sito internet della Regione all’indirizzo ibit.ly/3sm2i – prevede che le domande, da presentare secondo la procedura a sportello, possano essere trasmesse da lunedì 9 settembre a lunedì 30 settembre 2024.