Gli americani scelgono una giovane friulana tra i 40 trendsetter del futuro

Francesca Bardelli Nonino tra i Tastemakers del Futuro.

Francesca Bardelli Nonino, sesta generazione della famiglia friulana della grappa, è stata selezionata da Wine Enthusiast, la media company Usa di riferimento per il vino e gli spirits internazionali, fra i 40 Tastemakers del Futuro che rappresentano i professionisti che meritano di essere riconosciuti per il loro apporto innovativo nel settore del beverage.

Fra questi 40 pionieri, talenti, educatori e trendsetter che con il loro lavoro stanno plasmando il panorama del vino, degli alcolici e delle bevande del futuro, Francesca è la prima ed unica professionista selezionata per la categoria grappa.

“Come membro della sesta generazione della distilleria della famiglia Nonino – cita la motivazione -, Francesca sta continuando l’attività di famiglia come forse la prima “Influencer della Grappa” al mondo. Condivide la sua passione contagiosa attraverso i social media, ovviamente, e visita bar e ristoranti per diffondere il ‘vangelo’ della grappa Nonino. Ha persino onorato il palco di un TED Talk”.

Francesca Bardelli Nonino è la responsabile della comunicazione web e, con sua zia Elisabetta Nonino, del mercato americano della Nonino Distillatori. Laureata in economia e gestione aziendale, Sommelier, WSET III livello e TEDx Speaker, Francesca grazie al suo lavoro di divulgatrice online è divenuta una LinkedIn Top Voice, un gruppo di imprenditori, accademici, manager selezionati in tutto il mondo.

Riconosciuta, a maggio 2021, come “L’Influencer della Grappa”, ha vinto il Premio America, a ottobre 2022, per rappresentare un prodotto icona del made in Italy oltreoceano; ha vinto, a giugno 2023, il premio “Digital Night– I talenti che rivoluzionano il mondo digitale” per aver saputo rivoluzionare la comunicazione di un prodotto storico in chiave moderna. Ha vinto, a

ottobre 2023, l'”Impact Marketing Award”.