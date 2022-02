La permanenza del Friuli Venezia Giulia in zona arancione.

I numeri relativi alla pandemia da Covid sono in nettissimo miglioramento, ma il Friuli Venezia Giulia rimane, per ora, in zona arancione. È quanto ha stabilito la nuova ordinanza, firmata dal ministro alla Salute, Roberto Speranza.

Con il provvedimento, Abruzzo, Marche, Piemonte e Valle d’Aosta passano dall’arancione al giallo a partire da lunedì.

Il Fvg, invece, deve ancora attendere: a pesare sono ancora i numeri relativi all’occupazione dei posti letto negli ospedali da parte di pazienti Covid. Ma anche in questo caso, come si evince dall’ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe, la situazione pare aver imboccato la direzione giusta.

