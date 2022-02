Il pesce Lasca rischia l’estinzione.

Uno dei pesci tipici dei fiumi del Friuli, ma non solo, rischia l’estinzione. Si tratta del pesce Lasca, noto anche con il nome di Striscia, che appartiene alla famiglia dei Ciprinidi. È lungo tra i 20 e i 25 centimetri e vive in acque correnti e limpide, come quelle dei fiumi del Friuli, come quelle del rio Chiarò, nel Cividalese. Il numero degli esemplari di questa specie si è praticamente dimezzato negli ultimi 10 anni per colpa dell’inquinamento e per la presenza di pesci cosiddetti alieni.

Averlo individuato nuovamente nelle acque del rio Chiarò, il corso d’acqua che da Prepotto va verso Cividale, ha dato il via ad un piano di salvataggio. Si valuta adesso la creazione di un Sito di importanza comunitaria nel tratto del fiumiciattolo. Secondo gli esperti potrebbe essere proprio il rio Chiarò il luogo dove salvare questo pesce che fa parte della nostra tradizione.

(Visited 41 times, 41 visits today)