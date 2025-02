Turismo, il Fvg brilla sui social ma “delude” per strutture ricettive e offerta culturale

L’analisi sulla reputazione turistica di Demoskopika.

Un buon lavoro di promozione sui social, che però non basta: i visitatori, infatti, sono “delusi” dalle strutture ricettive e dell’offerta culturale del Friuli Venezia Giulia, che rimane una meta poco polare; questo è il quadro a luci e ombre che emerge dal nuovo report curato da Demoskopika sulla reputazione turistica delle regioni italiane.

Nel complesso, la nostra regione si piazza quasi a metà classifica (al 9° posto nazionale) con un indice di 99,6, in miglioramento rispetto all’analisi precedente. Il podio, invece, è occupato da Toscana (109,6), Trentino Alto Adige (108) e Sicilia (104,6). Sotto di noi, invece, regioni come Piemonte, Sardegna, Liguria e Umbria.

I dati positivi della reputazione turistica del Friuli.

Il Friuli Venezia Giulia è una delle destinazioni più social d’Italia con un punteggio di 107,1. Sotto questo aspetto, che misura la rilevanza e l’impatto della presenza istituzionale di ciascuna regione sui principali canali social (calcolando anche i follower), la nostra regione è al secondo posto nazionale dopo il Trentino Alto Adige.

Posizione da metà classifica, invece, per quanto riguarda la qualità della ristorazione (siamo noni con un indice di 103,5 sulla base delle valutazioni ricevute dalle strutture operanti su piattaforme online come TripAdvisor e The Fork), e reputazione dell’offerta turistica (siamo 11°, con 100,1 per questo indice che misura la reputazione complessiva della destinazione in relazione a offerta culturale, ricettività e ristorazione).

Infine, classifica medio-bassa per l’indice di visibilità turistica, che rappresenta un parametro per

stimare il volume di offerta turistica promossa digitalmente (basandosi sul numero di pagine

indicizzate sul motore di ricerca Google relative alla keyword “vacanze” e, nel nostro caso, “Friuli Venezia Giulia. In questo campo, siamo 13° su 20.

Le note dolenti.

Non tutto, però, va bene: c’è una voce in cui il Fvg si piazza addirittura ultimo in classifica nazionale. E’ quello relativo alla qualità dell’offerta ricettiva che si base sulla media delle recensioni online raccolte da TripAdvisor, Booking.com ed Expedia. In questo ambito, il nostro punteggio è di 82,4; il Trentino Alto Adige spicca lassù in alto con 114,1.

Va poco meglio per quanto riguarda l’offerta culturale: qui siamo 17° su 20, con un punteggio di 91,6 (sempre sulla media delle recensione inerenti a questo aspetto). Peggio di noi, il Piemonte, l’Abruzzo e la Calabria. Bassa classifica anche per quanto riguarda la popolarità della destinazione, che misura l’interesse suscitato dalle destinazioni turistiche nell’arco di un anno, analizzando l’andamento del termine “nome destinazione” (ossia “Friuli Venezia Giulia”) rilevato da Google Trends e filtrato nella categoria “viaggi”. Questo indice, che misura il livello di attrattività e notorietà delle Regioni in relazione alla domanda turistica online, ci vede al 18esimo posto (sotto di noi Basilicata e Molise).