Fusa e relax, la meditazione si fa in mezzo ai gatti e aiuta i mici abbandonati

La meditazione “felina” in gattile.

Dicono che il gatto sia un animale rilassante, un maestro di calma e consapevolezza e allora quale posto migliore di un gattile per una sessione di meditazione? L’iniziativa è dell’associazione Rifugio A-Micioso odv di Gorizia che, in occasione della Festa nazionale dedicata a suo maestà il felino domestico ha organizzato una serie di eventi, che serviranno anche per raccogliere fondi a sostegno dei mici abbandonati accolti in struttura.

La meditazione felina è in programma sabato 15 febbraio alle 14 e durerà 90 minuti, guidata da esperti che accompagneranno i partecipanti in un viaggio interiore di pace e rilassamento, mentre i gatti saranno liberi di muoversi e interagire, contribuendo con le loro fusa e le loro movenze eleganti al benessere interiore.

In calendario, comunque, ci sono anche altri appuntamenti, come laboratori per costruire i giochi per i gatti, truccabimbi, open day (il 16 e 17 febbraio) per visitare il gattile e conoscere i mici che cercano adozione e, ancora, laboratori di scrittura poetica, per concludere poi, il 17 alle 19. 30, con il Micio Party, la festa finale con AperiMicio, lottiera e mercatini a tema gatto.