Riccardi: “L’emergenza medici di base in Fvg durerà altri tre anni”

Emergenza medici di base, l’assessore regionale alla Salute Riccardi a San Canzian d’Isonzo per inaugurare l’ambulatorio Asap.

A San Canzian d’Isonzo un ambulatorio per superare la cronica carenza di medici di base. L’assessore regionale alla Salute e politiche sociali del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, è intervenuto San Canzian d’Isonzo all’inaugurazione dell’Ambulatorio sperimentale di assistenza primaria (Asap) cui potranno rivolgersi gli utenti già iscritti con medici di famiglia cessati dall’attività e che non siano riusciti a ottenere l’iscrizione con altri professionisti convenzionati tramite il portale Sesamo oppure al distretto di riferimento.

Al taglio del nastro dell’Asap, che è attivo dal primo giugno, al 12 di via Trieste, anche il direttore dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, Antonio Poggiana, e il sindaco Claudio Fratta. L’Asap è attivo nel centro civico di San Canzian d’Isonzo, che ospita anche la biblioteca, sedi e sale di associazioni e dove era già attivo il medico di base.

“La presenza sul territorio di realtà come gli Asap sono fondamentali per superare la fase complessa che vivono la sanità e la medicina generale. Quella che caratterizza il nostro tempo è una fase transitoria che però durerà almeno tre anni. Serve tempo, infatti, per rimediare a quella che è stata una mancata programmazione delle professioni sanitarie negli ultimi 20 anni. Oggi paghiamo tutti questo conto, trovandoci ad affrontare una situazione che impone serietà, coesione e responsabilità, decisioni improrogabili: le persone infatti, non possono restare senza cure. Dobbiamo fare in modo di dare loro una risposta, con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione”, ha concluso Riccardi.