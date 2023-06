Udine, ragazzo aggredito da banda di coetanei per dieci euro

Ragazzo aggredito al terminal di Udine.

Un ragazzo è stato aggredito da alcuni coetanei che volevano sottrargli il portafogli contenente poco più di 10 euro. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì 9 giugno, nella zona del Terminal di Udine. Restano da definire i dettagli della vicenda.

La polizia, giunta sul posto, sta lavorando per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili, anche utilizzando le telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Secondo una prima ricostruzione, nel pomeriggio di venerdì un gruppo di sedicenni si è avvicinato a uno studente, che in quel momento era insieme ad alcuni amici. A quel punto uno dei ragazzi avrebbe spinto il coetaneo per rubargli poco più di 10 euro.