La proposta del vicegovernatore Fvg Riccardi sul Green Pass.

“Dobbiamo allineare la durata del Green Pass, che attualmente è di un anno, a quella del vaccino che ormai sappiamo essere massima tra i sei e gli otto mesi“. La proposta, esplicitata sul proprio canale Telegram, è di Riccardo Riccardi, vicepresidente con delega alla Salute del Fvg.

Il delegato di giunta afferma nel contempo che vadano garantite “le dosi booster a tutta la popolazione in modo tale da riuscire a offrire la miglior protezione possibile ai nostri cittadini”.

Quanto ai casi di Covid, Riccardi snocciola i dati regionali: “Il 70% dei contagi – dice – continua a fare riferimento a persone non vaccinate, con un dato che diventa compreso tra l’80 e il 90% per quanto riguarda i ricoveri, in particolar modo quelli in terapia intensiva”.

(Visited 683 times, 683 visits today)