Nuovamente contagiato dal Covid il capitano dell’Apu, Antonutti.

Era già stato contagiato mesi fa, ora la storia si ripete. Michele Antonutti, capitano dell’Apu Old Wild West Udine, società che milita nella serie A2 di basket, è risultato nuovamente positivo al Covid. Era già accaduto lo scorso agosto.

A confermarlo è la stessa società cestistica friulana. “L’Apu Old Wild West Udine comunica che, a seguito dei test effettuati nel rispetto dei protocolli sanitari, il capitano Michele Antonutti è risultato positivo al Covid-19, assieme a due membri dello staff. Tutti e tre i soggetti stanno seguendo in isolamento le procedure previste. Il resto del gruppo, come prescritto dai protocolli, è stato sottoposto nella mattinata odierna a ulteriori test che hanno dato esito negativo, ma a scopo precauzionale ulteriori due membri del gruppo squadra non prenderanno parte alla trasferta in Sicilia. Dunque la delegazione bianconera a Capo d’Orlando sarà formata complessivamente da sedici elementi”.

L’Apu, insomma, andrà in Sicilia senza il suo capitano che, dopo soli tre mesi, si trova nuovamente a fare i conti con il coronavirus.

