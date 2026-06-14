Rievocazioni storiche, contributi a 8 realtà del Friuli Venezia Giulia

Otto realtà del Friuli Venezia Giulia riceveranno i contributi del bando nazionale per le rievocazioni storiche 2026, promosso dal Ministero della Cultura. La graduatoria, pubblicata a livello nazionale, ha assegnato complessivamente 2 milioni e 755mila euro a 264 tra enti e associazioni italiane, premiando anche diverse manifestazioni storiche del territorio regionale.

Per il Friuli Venezia Giulia il totale dei finanziamenti supera i 90mila euro, destinati a iniziative che contribuiscono a valorizzare la memoria, le tradizioni e l’identità delle comunità locali. Tra i beneficiari figurano associazioni, Comuni e Pro Loco impegnati nell’organizzazione di eventi che ogni anno richiamano visitatori e appassionati.

Le realtà finanziate in Friuli Venezia Giulia

Nel dettaglio, l’associazione Invicti Lupi di San Floriano del Collio, impegnata nella valorizzazione del passato longobardo, ha ottenuto 13.561 euro. Stesso contributo anche per l’associazione Il Castello di Torre di Pordenone, mentre al Grup Artistic Furlan – Medioevo a Valvasone sono stati assegnati 12.238 euro.

Finanziamenti anche per il Comune di Aquileia, che riceverà 11.246 euro, e per i Comuni di Cividale del Friuli, Cordovado e Palmanova, ciascuno destinatario di 10.088 euro. La stessa cifra è stata assegnata anche alla Pro Loco di Spilimbergo.

Loperfido: “Sostegni fondamentali per borghi e turismo”

A commentare la graduatoria è il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Loperfido, che sottolinea il valore culturale e turistico delle rievocazioni storiche.

“Bene l’attenzione del Ministero alle rievocazioni, attività aggregative che contribuiscono a rinsaldare il legame storico e identitario delle nostre comunità – afferma Loperfido –. Si tratta di sostegni economici fondamentali per garantire continua vitalità e attrattività ai nostri borghi”.

Secondo il deputato, l’impegno del Governo su questo fronte va nella direzione del sostegno alla cultura, ma anche alla promozione turistica dei territori, dal momento che molte rievocazioni sono in grado di richiamare migliaia di persone in occasione delle manifestazioni.

Maurmair: “La graduatoria premia qualità e vivacità del territorio”

Soddisfazione anche da parte del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Markus Maurmair, che evidenzia come il risultato confermi la forza delle manifestazioni storiche del Friuli Venezia Giulia.

“Questa graduatoria nazionale testimonia la vivacità e la qualità delle nostre manifestazioni, tutte finanziate – afferma Maurmair –. Penso al Medioevo a Valvasone, che ho seguito per anni da sindaco, ma anche a tutte le altre rievocazioni che danno lustro al nostro territorio”.

Maurmair è anche il primo firmatario della proposta di legge regionale per la valorizzazione e il sostegno delle rievocazioni storiche in Friuli Venezia Giulia. Sul tema, ricorda, è attivo anche un bando regionale, frutto di un lavoro portato avanti assieme al vicepresidente Mario Anzil.

Il bando regionale mette a disposizione 150mila euro, con un contributo massimo di 35mila euro a manifestazione, destinato a Comuni, enti pubblici, associazioni, comitati, fondazioni ed enti privati. “Un segno di attenzione per la nostra storia”, conclude Maurmair.