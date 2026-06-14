Le previsioni meteo in Friuli.

Una giornata dal tempo incerto, con una prima parte più soleggiata e un pomeriggio segnato dal ritorno di rovesci e temporali. Sono queste le previsioni meteo per lunedì 15 giugno in Friuli Venezia Giulia, secondo il bollettino emesso domenica 14 giugno alle 13.06.

Mattinata con più sole su bassa pianura e costa

Al mattino il cielo sarà in prevalenza variabile, ma con maggiori spazi di sereno soprattutto sulla bassa pianura e lungo la costa. Le condizioni risulteranno quindi inizialmente più stabili, anche se il quadro meteorologico tenderà a cambiare nel corso della giornata.

Nel pomeriggio, infatti, aumenterà l’instabilità e saranno probabili rovesci e temporali sparsi su diverse zone della regione. Qualche fenomeno potrebbe risultare anche più intenso, con temporali localmente forti.

Bora moderata sulla costa e nelle zone orientali

Sul fronte dei venti, sulla costa e sulle zone orientali soffierà Borino o Bora moderata, in progressivo calo nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori estivi, ma senza eccessi: in pianura le minime saranno comprese tra 16 e 18 gradi, mentre le massime oscilleranno tra 26 e 28 gradi. Sulla costa sono previsti valori minimi tra 18 e 21 gradi e massime tra 24 e 26 gradi.