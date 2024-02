Incidente a Povoletto.

Un uomo è stato soccorso questo pomeriggio dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato lungo la strada della Motta, nel tratto compreso tra Nimis e Povoletto, nel territorio della frazione di Savorgnano del Torre.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, mentre conduceva una motocicletta è caduto scivolando per alcuni metri. Apparentemente nessun altro mezzo coinvolto.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Udine e l’elisoccorso. Hanno attivato le forze dell’ordine.

La persona è stata presa in carico dal personale medico infermieristico ed è stata trasportata con l’ambulanza, con a bordo l’equipe dell’elisoccorso, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, stabile.