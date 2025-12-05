Sciopero generale e trasporto pubblico: gli autobus e le corse garantite

Venerdì 12 dicembre 2025 si prospetta una giornata di forti disagi per i viaggiatori in Friuli Venezia Giulia, a causa dell’adesione della Federazione dei Trasporti FILT-CGIL allo sciopero generale nazionale indetto dalla CGIL. L’agitazione coinvolgerà il trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, con interessamento del personale viaggiante, tecnico e amministrativo.

Arriva Udine: corse a rischio fuori dalle fasce garantite

Il personale viaggiante e amministrativo di Arriva Udine incrocerà le braccia per l’intero turno di lavoro. Saranno tuttavia garantite le corse nelle seguenti fasce orarie, come da normativa vigente:

dalle 06:00 alle 09:00

dalle 12:00 alle 15:00

Oltre questi orari, si prevede una sospensione generalizzata del servizio, sia urbano che extraurbano. Anche il personale di officina e degli uffici parteciperà allo sciopero per tutta la giornata. Per informazioni, rimarrà attivo il numero verde 800 052 040 (da rete fissa) e il numero 040 97 12 343 (da rete mobile).

TPL FVG/APT Gorizia: fasce di garanzia e linee coinvolte

Anche TPL FVG/APT Gorizia aderisce allo sciopero con le medesime modalità. L’astensione dal lavoro interesserà i servizi urbani di Gorizia, Monfalcone e Grado, le linee transfrontaliere e le linee extraurbane G01-G59, con l’eccezione delle fasce orarie protette:

dalle 06:00 alle 08:59

dalle 12:00 alle 14:59

Le corse in viaggio al momento dell’inizio dello sciopero saranno comunque portate a termine fino al capolinea. L’astensione dal lavoro potrà riguardare anche gli impianti fissi e il personale amministrativo per l’intero turno.

Le motivazioni dello sciopero, che rappresenta la prima astensione di 24 ore proclamata dalla FILT CGIL in queste modalità, sono consultabili sui siti ufficiali www.tplfvg.it e www.aptgorizia.it, nonché presso le biglietterie aziendali.

Cosa devono sapere i passeggeri

Gli utenti sono invitati a verificare preventivamente lo stato dei servizi e a pianificare con attenzione gli spostamenti per la giornata del 12 dicembre. Si raccomanda di utilizzare i numeri verdi e i portali web delle aziende per restare aggiornati in tempo reale.