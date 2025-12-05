Ladri a Tricesimo, forzano una finestra e rubano 5mila euro di gioielli

Il furto a Tricesimo.

Ladri in azione nella giornata di giovedì 4 dicembre in un’abitazione di Tricesimo. Ignoti si sono introdotti all’interno di una casa approfittando dell’assenza della proprietaria, una donna di 44 anni, che era fuori per lavoro.

Secondo una prima ricostruzione, il colpo sarebbe avvenuto tra le 7 e le 19. I malviventi sono riusciti a entrare forzando una finestra dell’abitazione. Una volta dentro, hanno messo a soqquadro diverse stanze, riuscendo infine ad asportare gioielli per un valore stimato di circa 5.000 euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Udine, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per cercare di risalire agli autori del furto.