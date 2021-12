Lo sciopero delle scuole venerdì 10 dicembre.

Venerdì 10 dicembre i lavoratori della scuola sciopereranno anche in Friuli Venezia Giulia per denunciare la scarsità delle risorse previste sull’adeguamento dei contratti, l’assenza di fondi per la proroga degli organici Covid del personale Ata e per il potenziamento delle assunzioni e altre criticità legate sia al personale che alla gestione della pandemia.

Nel nuovo contratto, spiegano le categorie sindacali Flc Cgil, Uil scuola Rua, Gilda Unams e Snals Confsal che hanno organizzato la protesta, sono stati previsti solo 87 euro di aumento e 12 euro per la valorizzazione del personale docente, legati per di più alla dedizione scolastica

Quasi 350 euro la differenza attuale tra il resto del personale della pubblica amministrazione ne con pari titolo e il personale della scuola. Inoltre, pesa l’assenza di misure per la riduzione del numero di alunni per classe e nessuna iniziativa per dare finalmente stabilità al lavoro, partendo da un sistema strutturale e permanente di abilitazioni

Contestualmente allo sciopero, le segreterie dei sindacati faranno il punto sulla situazione nelle scuole in regione, anche con riferimento all’obbligo vaccinale per il personale, al centro anche di un tavolo in programma giovedì tra i sindacati e gli assessori regionali all’Istruzione, ai Trasporti e alla Salute.

