La sedia di Manzano diventa star del web, ma non esiste più da anni

La sedia di Manzano fa il giro del web

La sedia di Manzano diventa star del web…con qualche anno di ritardo. La foto della grande struttura, che era entrata nel guinness dei primati, è infatti stata ripresa da “Commenti Memorabili”, una seguitissima pagina ironica.

La sedia ha avuto un grande successo, con quasi 3.500 reazioni e centinaia di condivisioni e commenti. Peccato che quel manufatto non esista più dal 2016, quando è stata tolta perché ormai rovinata. Per i friulani, si è trattato comunque di un’operazione nostalgia: diverse, infatti, le persone che hanno condiviso i ricordi legati a quello che, volente o nolente, era diventato un simbolo del territorio.

La grande sedia, che pesava 23 tonnellate, era stata realizzata a metà degli anni ’90, in relazione al Salone internazionale della sedia, a indicare ovviamente una delle produzioni friulane più esportate nel mondo che proprio nella zona del manzanese (il famoso triangolo della sedia) aveva origine. Inizialmente fu posizionata in piazza San Giacomo a Udine, per poi essere spostata proprio a Manzano, vicino alla Statale.