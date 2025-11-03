“Soccorsi lenti a Udine”: due interrogazioni in consiglio regionale

Soccorsi lenti anche a Udine: Furio Honsell presenta due interrogazioni in consiglio regionale.

Non solo Trieste: anche a Udine i soccorsi sanitari risulterebbero “lenti”: due recenti episodi di arresto cardiaco nel centro cittadino hanno riacceso l’attenzione sui tempi di intervento del sistema di emergenza regionale e spinto il consigliere Furio Honsell a presentare due interrogazioni in consiglio regionale.

Nel primo caso, sostiene Honsell, “un uomo di 52 anni si è accasciato in piazza della Libertà. Nonostante la chiamata immediata al numero unico 112, l’automedica è stata attivata solo dopo sei minuti, per poi arrivare sul posto in tre. I sanitari hanno tentato la rianimazione, ma l’uomo è deceduto poco dopo in ospedale. Un ritardo simile si è verificato anche in via Pracchiuso, dove un altro uomo è morto dopo un soccorso partito con sette minuti di ritardo”.

Honsell ha quindi chiesto all’assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, di “intervenire urgentemente per correggere una situazione fuori controllo che continua a mettere a rischio la vita e la sicurezza dei cittadini”.

