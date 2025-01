Sport inclusivo, dalla regione 410mila euro per le attività per persone con disabilità

Fondi per lo sport inclusivo.

Il 10 febbraio apre il bando per il 2025 volto a sostenere le attività sportive delle persone con disabilità. Un’opportunità importante che mette a disposizione ben 410.000 euro per finanziare progetti e iniziative che promuovano la pratica sportiva inclusiva. Il bando si rivolge non solo ad attività di alto livello, ma introduce una novità significativa per il prossimo anno: il finanziamento dell’attività sportiva di base, un passo in avanti per garantire una partecipazione ancora più ampia e accessibile.

“Le risorse, che variano tra i 5.000 e i 20.000 euro per progetto – ha spiegato il vicegovernatore con delega allo sport, Mario Anzil -, copriranno fino all’80% della spesa ammissibile. Le attività che potranno beneficiare dei fondi includono la preparazione atletica, gli allenamenti, la partecipazione a campionati, coppe e tornei, sia a livello regionale che nazionale e internazionale. L’iniziativa è destinata a supportare anche le realtà sportive di base, permettendo a un numero maggiore di persone con disabilità di avvicinarsi e praticare sport.

Le associazioni e le società sportive interessate dovranno presentare le domande entro il 28 febbraio 2025, utilizzando il sistema Iol. La graduatoria finale, che determinerà i beneficiari dei contributi, sarà pubblicata entro la fine di maggio 2025. Possono partecipare le associazioni e società sportive costituite da almeno due anni e affiliate a federazioni paralimpiche o discipline sportive riconosciute dal Coni, assicurando così una copertura capillare e qualificata in tutto il territorio regionale.