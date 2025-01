Dedizione, passione e attaccamento alle radici: gli atleti premiati da Acuile sportive furlane

Gli atleti premiati dall’associazione Acuile sportive furlane.

L’Associazione Acuile sportive furlane ha consegnato la seconda edizione dei suoi riconoscimenti agli atleti friulani che si sono distinti nelle loro discipline: “Dedizione, passione e attaccamento alle proprie radici sono tre elementi che, nello sport, si fondono in modo indissolubile” ha detto l’assessore regionale Barbara Zilli, intervenuta alla cerimonia nel Salone del Popolo di Palazzo d’Aronco a Udine.

“Ogni atleta, con il suo impegno quotidiano, porta avanti un’eredità fatta di determinazione, caratteristica quest’ultima che rispecchia il temperamento delle persone della nostra terra. Il legame con il territorio diventa poi una fonte di motivazione, di orgoglio e di responsabilità nel rappresentare la propria comunità e i suoi valori nelle varie competizioni. Questo riconoscimento in marilenghe va quindi a gratificare gli sportivi che si identificano fortemente nella terra friulana“.

“Un grande applauso va al sodalizio – ha detto l’esponente dell’Esecutivo Fedriga – che ha avuto la splendida idea di creare questo premio, scegliendo lo sport come strumento per trasmettere l’identità friulana, ben sapendo di poter contare su una tradizione sportiva ben radicata nella nostra regione”.

I premiati.

Il Premio alla carriera è andato a Mara Navarria, la campionessa olimpica, oro nella spada a squadre a Parigi 2024, originaria di Carlino. Quindi un premio speciale per dirigenti è stato assegnato a Gianni De Paoli, direttore sportivo della CDA Talmassons, squadra che quest’anno milita nella massima serie del campionato di volley femminile; alla Società sportiva S. Maria di

Lestizza (SMaL) di ginnastica artistica; alla giornalista sportiva Francesca Spangaro; all’atleta paralimpica Giada Rossi. Inoltre, a Davide Stella e Sintayehu Vissa sono state attribuite rispettivamente l’Aquila sportiva giovane e l’Aquila sportiva assoluta.

L’assessore ha poi ribadito l’importanza dello sport come modello per le nuove generazioni: “Abbiamo bisogno di uomini e donne come voi che, attraverso le vostre imprese, grandi e piccole, superando ostacoli che sembrano impossibili, riuscite a trasmettere un messaggio fondamentale: lo sport è vita, lo sport è un’opportunità per tutti, campioni o no, per migliorarsi ogni giorno”.

“Grazie a tutti voi – ha concluso Zilli – che siete un esempio per i più piccoli e uno stimolo anche per i più grandi a fare sempre qualcosa di più. Vi guardiamo con orgoglio e vi sosteniamo, sicuri che, con lo sport, continueremo a scrivere una bellissima storia fatta di coraggio, impegno e successi”.