Il peso del caro bollette in Fvg

Quanto “pesano” gli aumenti di luce e gas sulle bollette delle famiglie del Fvg? Tanto, secondo un’indagine di SOSTariffe, in collaborazione con Segugio.it, relativa ai dati di ottobre. Nella nostra regione, infatti, un nucleo familiare può arrivare a spendere fino a quasi 4.200 euro annui.

L’analisi ha considerato i consumi delle varie province italiane, calcolando poi la spesa sulla base di quegli stessi consumi: Gorizia è la più energivora in Fvg (3105 kwh in media l’anno), seguita da Pordenone (3082), da Udine, decisamente più in basso (con 2393 kwh annui) e infine Trieste (2020). Per quanto riguarda invece i consumi di gas, in Fvg il record spetta a Udine (804 metri cubi), seguita da Pordenone (795), Gorizia (760), e Trieste (704).

Basandosi quindi su questi dati l’analisi di SOSTariffe ha calcolato che la spesa per famiglia a Gorizia arriva, tra bollette della luce e del gas, a 4.184 euro annui (sul mercato a maggior tutela) oppure 4.050 nel mercato libero; al secondo posto, Pordenone, con una spesa tra i 4.261 e i 3.964 euro annui (a seconda del mercato tutelato o libero); a Udine, la spesa invece oscilla tra i 3.878 e i 3.607 euro; Trieste, invece, è la provincia in Fvg in cui si spende di mano: tra i 3.358 e i 3.126 euro.