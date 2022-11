Incidente a Pordenone

Un incidente si è verificato questa mattina a Pordenone: intorno alle 8, infatti, un’automobile e un’ambulanza si sono scontrate in prossimità dell’incrocio tra viale Venezia e via Montereale.

In seguito all’impatto, il mezzo sanitario è rimasto in mezzo alla Pontebbana, mentre l’auto è finita contro lo spartitraffico.

Dopo l’allarme, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato immediatamente sul posto un’automedica e tre ambulanze, tutte provenienti da Pordenone. Nell’impatto sono rimasti feriti l’infermiere e l’operatore sanitario dell’ambulanza, trasportati in ospedale a Pordenone con lesioni non gravi. All’interno della vettura coinvolta dall’incidente viaggiavano una mamma con una bambina di pochi anni di età. Entrambe sono rimaste ferite in maniera non grave e sono state trasportate all’ospedale di Pordenone.



Sul posto sono intervenuti anche i Vigili de fuoco; le cause dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine.