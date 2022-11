I dati sugli stipendi medi annui in Friuli

Lavorare a Trieste conviene: gli stipendi medi annui, infatti, sono decisamente superiori rispetto al resto del Friuli.

A dirlo è il Geography Index, report annuale dell’Osservatorio JobPricing che analizza le differenze retributive tra le varie regioni e province italiane. Dai dati, emerge che le differenze retributive, in Italia, hanno una forte connotazione territoriale: il divario tra Nord e Sud del Paese, ad esempio, raggiunge in media il 17 per cento. Ma anche all’interno della stessa regione ci sono notevoli distanze, come dimostra il delta tra il capoluogo del Fvg e il resto del Friuli.

Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, la retribuzione media annua nel 2021 è stata di 29.978 euro, leggermente più alta di quella nazionale, ma in discesa rispetto al 2020: la nostra regione, infatti, passa dal sesto all’ottavo posto nella classifica italiana.

Le diversità emergono invece a livello provinciale: Trieste, infatti, è seconda in Italia (dietro Milano) con stipendi medi che si attestano su 33.521 euro l’anno; a Udine, seconda provincia del Fvg in classifica, si guadagnano quasi 4 mila euro in meno: “solo” 29.638 euro (26esima a livello nazionale). Segue Gorizia, 30esima (in risalita di 14 posizioni rispetto al 2021), con 29.500 euro e infine Pordenone, 50esima, con 28.181 euro (una differenza di ben 5.340 euro rispetto a Trieste).