Incidente a San Daniele del Friuli

Impressionante incidente a San Daniele del Friuli, oggi nel primo pomeriggio: intorno alle 14:30, in via Fagagna, tre auto si sono scontrate lungo la ex provinciale 116.

Una delle vetture si è ribaltata su un fianco e una è finita a bordo strada, in un fossato. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da San Daniele del Friuli. Una persona è rimasta ferita nell’impatto ed è stata trasportata in codice verde all’ospedale con l’ambulanza.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Udine. Sul posto i Vigili del fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli insieme ai Vigili del fuoco volontari di San Daniele per la messa in sicurezza dei veicoli e la messa in sicurezza della sede stradale.