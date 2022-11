Jalmicco Calcio ha vinto il Campionato italiano Amatori Libertas

Allo Stadio Olimpico di Roma, è scesa in campo una squadra friulana: non per giocare, ma per essere premiata dopo aver vinto il Campionato italiano Amatori Libertas 2022. Si tratta dello Jalmicco Calcio, che a Roma, ha ricevuto il riconoscimento dal presidente del Coni Giovanni Malagò, dal presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli e dal presidente della Libertas nazionale Andrea Pantano.

L’occasione è stata la grande festa dello Sport organizzata dal CNS Libertas, ente di promozione sportivo, al quale la Lega Calcio Friuli Collinare è collegata. La società biancoazzurra è stata premiata con due prestigiosi riconoscimenti: la medaglia d’oro e il certificato di eccellenza, in quanto Campioni Libertas 2021-2022, cioè i primi classificati nel Campionato Nazionale di calcio a 11 organizzato dall’Ente.

“La scorsa stagione è andata oltre ogni più rosea aspettativa – ha commentato il presidente della società Mario Marangoni -. Sapevamo di avere una squadra molto valida ma non avrei mai immaginato di ritrovarmi a Roma a ritirare il titolo di Campione d’Italia. Questo è frutto di venti anni di sacrificio ed impegno. Un grazie a tutta la dirigenza e agli oltre 120 giocatori che sono passati da noi dal 2005, anno di fondazione, ad oggi”. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Palmanova, Giuseppe Tellini, per aver portato il nome del territorio friulano alla ribalta nazionale.

La squadra Jalmicco Calcio si è infatti imposto alle Finali nazionali over 18 Libertas amatori di Rimini. Dopo aver vinto il campionato regionale del Fvg, ha sfidato e battuto, 4 a zero e 7 a zero, nella finale a tre, il Fortezza Savona e i Diavoli Rossi di Sant’Arcangelo di Romagna. In questo modo la squadra si è laureata Campione d’Italia Libertas 2022.

Lo Jalmicco Calcio conta come calciatori Ferruccio Tomaselli, Andrea D’Argenio, Luca Vicenzino, Simone Basile, Stefano Bergamasco, Daniele Zompicchiatti, Antonio Cuoco, Qendrim Beqiri, Antonio Iurlaro, Mattia Paolucci, Francesco Colautti, Luca Liberale, Nicola Visintini, Marco Mancini, Alberto Fabris, Fabio Cettolo, Andrea Fiorillo, Massimo Micalizzi. Alla guida l’allenatore Stefano Paviotti. La dirigenza è composta da Mario Marangoni, Salvatore Gorza, Marino Mingardo, Stefano Birri, Dario Franco, Massimiliano Liberale, Cristian Battistutta, Fiorenzo Battistutta, Enzo Fabris.