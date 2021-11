Fvg tra i primi in Italia a stipulare polizze auto e moto al cellulare.

In Friuli Venezia Giulia la percentuale delle polizze per auto, moto e furgone stipulate da smartphone nei primi dieci mesi del 2021 è tra le più alte in Italia e si attesta al 46,1%, contro il 53,9% dei clienti online che hanno preferito la soluzione più tradizionale del Pc.

È quanto emerge dai dati dell’osservatorio di Prima Assicurazioni, che ha rilevato attraverso la propria base di clienti.

Under 30 i più attivi al cellulare.

Se si considerano i soli under 30, sono di più le polizze online stipulate dal telefono cellulare (55,0%) rispetto a quelle acquistate da Pc (45,0%), un dato non molto dissimile dai 30-50enni, tra cui sono di più quelli che hanno scelto lo smartphone (53,2%) al posto del Pc (46,8%). Infine, tra gli over 50 si ridimensionano gli acquisti via cellulare (35,6%) nel confronto con le polizze stipulate da Pc (64,4%).

Guardando alle sole moto, nei primi dieci mesi del 2021 tra i clienti online di tutte le fasce di età le assicurazioni sono state fatte per il 44,7% da smartphone e per il 55,3% da computer.

A livello nazionale, le regioni italiane più “mobile” sono Valle d’Aosta (46,8%), Emilia-Romagna (46,6%), Friuli-Venezia Giulia (46,1%), Lombardia (46,1%), Trentino-Alto Adige (46,0%) e Piemonte (45,8%), mentre quelle che usano meno il cellulare per la polizza sono Campania (34,4%), Sicilia (37,7%), Toscana (39,0%), Umbria (39,0%) e Marche (39,2%).

