Stop ai lavori in A4 per consentire l’esodo estivo, con un’eccezione in Fvg

Lavori in A4 fermi fino a fine estate.

Autostrade Alto Adriatico ha completato in anticipo 19 lavori di asfaltatura sulla A4 Venezia-Trieste, garantendo così una rete autostradale libera da lavori per tutta la durata dell’esodo e controesodo estivo, fino all’ultimo fine settimana di agosto. Gli interventi, conclusi tra aprile e metà giugno, hanno richiesto un investimento di circa 2,5 milioni di euro, inseriti nel più ampio piano di manutenzione da 20 milioni annui della Concessionaria.

Le operazioni si sono concentrate sui tratti più usurati dell’infrastruttura: 3,5 km tra il Nodo A4/A57 e San Donà in direzione Trieste, 1,7 km tra Portogruaro e Cessalto in direzione Venezia, altri 500 metri sulla corsia di marcia nello stesso tratto, 1,7 km a Duino Aurisina in entrambe le direzioni, 800 metri all’altezza del ponte sul fiume Tagliamento e 400 metri in A34 tra Gradisca d’Isonzo e Villesse.

I lavori si sono svolti prevalentemente di notte e in condizioni climatiche favorevoli (in periodo primaverile e autunnale), evitando i periodi di maggiore traffico e le festività primaverili, grazie a un’attenta programmazione condivisa con le ditte appaltatrici. Questo metodo ha permesso di rispettare — e anzi anticipare — le indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Così da oggi mercoledì 25 giugno l’autostrada A4 (Venezia – Trieste) non sarà più interessata da cantieri impattanti di asfaltatura e manutenzione fino all’ultimo fine settimana di agosto (30/31), caratterizzata dall’ultimo “bollino nero” della stagione estiva.

“Si tratta di investimenti importanti per innalzare la qualità della rete autostradale a vantaggio di tutti gli utenti, imprese, famiglie, pendolari e turisti”, sottolinea il presidente di Autostrade Alto Adriatico, avv. Marco Monaco. L’unica eccezione sarà il cantiere per la sostituzione delle barriere di sicurezza tra Redipuglia e Lisert, i cui lavori – in programma fino ad aprile 2026 – verranno sospesi tra l’8 agosto e il 30 settembre, garantendo comunque due corsie per senso di marcia e limitando al minimo i disagi.