Cosa fare nel weekend in Friuli: eventi, sagre, sport e dimore storiche

Il fine settimana in Friuli Venezia Giulia si prepara a entrare nel vivo con un calendario ricco di appuntamenti, tra feste del gusto, musica, sport, cultura e sagre popolari. Da Villa Manin alla Carnia, passando per Latisana, Udine, Cormons e i borghi del territorio, sabato 23 e domenica 24 maggio saranno giornate ideali per scoprire eventi all’aperto, tradizioni locali e occasioni di incontro.

Non mancheranno le grandi manifestazioni regionali, gli appuntamenti dedicati alla solidarietà e allo sport, le aperture straordinarie delle dimore storiche e le sagre che portano in tavola alcuni dei sapori più caratteristici del Friuli Venezia Giulia.

Sapori Pro Loco verso il gran finale a Villa Manin

A Passariano di Codroipo si chiude con il gran finale Sapori Pro Loco, la grande festa delle tipicità regionali ospitata tra le esedre di Villa Manin. L’ultimo weekend della manifestazione porterà ancora una volta il pubblico tra piatti della tradizione, degustazioni, musica e appuntamenti culturali, con gli stand delle Pro Loco aperti sabato e domenica per pranzo e cena.

La ventitreesima edizione della manifestazione coinvolge decine di realtà del territorio e propone un viaggio gastronomico tra frico, cjarsons, selvaggina, pesce, dolci tipici, vini e birre artigianali. Domenica sera, alle 21.45, è previsto anche il grande spettacolo pirotecnico che chiuderà la festa: il programma completo del gran finale di Sapori Pro Loco a Villa Manin conferma l’evento come uno degli appuntamenti più attesi della primavera friulana.

Dimore Storiche aperte in Friuli Venezia Giulia

Domenica 24 maggio torna anche la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, un’occasione per entrare in ville, palazzi e residenze private solitamente non sempre accessibili al pubblico. In Friuli Venezia Giulia saranno diverse le aperture previste, con itinerari che permetteranno di scoprire luoghi ricchi di storia, arte e memoria.

Tra le dimore visitabili ci saranno, tra le altre, Villa del Torre a Romans d’Isonzo, Villa Della Donna Stoinoff a Valvasone, il Maglio Zuccato a Fiume Veneto, Palazzo Pavona Asquini e Palazzo Orgnani a Udine, Villa Florio Maseri a Pavia di Udine, Villa Pace a Campolongo Tapogliano, la Casaforte di Bergum a Remanzacco e Palazzo de Gleria a Comeglians. Le aperture della Giornata delle Dimore Storiche in Friuli Venezia Giulia offriranno così un modo diverso per vivere la domenica, tra cultura e territorio.

A Latisana la Timent Run tra sport e Tagliamento

A Latisana spazio allo sport con la Timent Run 10K, la corsa che valorizza il territorio attraversato dal Tagliamento, il “Timent” in friulano. L’edizione 2026 porterà gli atleti su un nuovo percorso cittadino, un anello di 5 chilometri da ripetere due volte, con passaggio in Piazza Indipendenza e tracciato completamente chiuso al traffico.

La manifestazione unisce competizione, promozione del territorio e partecipazione, con un percorso veloce e pianeggiante pensato anche per chi vuole migliorare il proprio tempo personale. La Timent Run di Latisana sarà anche un’occasione per vivere la Bassa Friulana attraverso lo sport, con il Tagliamento come cornice naturale dell’evento.

A Udine torna Metti il Turbo

Al Parco Ardito Desio di Udine torna Metti il Turbo 12x1h, la staffetta non competitiva che unisce sport, festa e solidarietà. L’appuntamento è in programma sabato 23 maggio con dodici ore di corsa e camminata, musica, animazione, chioschi e attività per tutte le età.

Il cuore dell’evento sarà la raccolta fondi a favore dell’ASD Madracs Udine, prima squadra friulana di hockey in carrozzina elettrica. Nel pomeriggio, dalle 18, spazio anche alla Color Run, una corsa-camminata tra polveri colorate e clima di festa. La giornata di Metti il Turbo a Udine sarà quindi uno degli appuntamenti più coinvolgenti del weekend per chi cerca sport e solidarietà.

A Paluzza il concerto dei Modena City Ramblers

In Carnia, a Paluzza, il fine settimana sarà segnato dalla musica e dall’impegno civile con il festival “!Dov’eri? Voci dall’Articolo 2”. Sabato 23 maggio, dalle 20, in piazza XXI-XXII luglio, arriveranno i Modena City Ramblers con “Appunti Resistenti”, concerto dedicato alla memoria, alla Liberazione e ai valori della Costituzione.

La serata sarà aperta dagli Arbe Garbe, storica formazione friulana capace di intrecciare tradizione, territorio e sonorità contemporanee. Il festival proseguirà poi con laboratori, talk e appuntamenti culturali alla Torre Moscarda e nella sala convegni della foresteria. Il programma del concerto dei Modena City Ramblers a Paluzza porta in Carnia uno degli eventi musicali più significativi del weekend.

Fieste da Viarte a Cormons tra cortili aperti e Monte Quarin

A Cormons domenica 24 maggio torna la Fieste da Viarte, uno degli appuntamenti più attesi della primavera isontina. La manifestazione porterà visitatori e famiglie tra il centro cittadino e il Monte Quarin, con cortili privati aperti al pubblico, sapori del territorio, vini locali, musica e attività per tutte le età.

Il programma della 28ª edizione prevede passeggiate naturalistiche, momenti musicali, iniziative per bambini, letture e la novità dell’AperiViarte Zero, cocktail analcolico al sambuco. Sarà attivo anche un servizio di navetta gratuita per raggiungere il Monte Quarin. La giornata della Fieste da Viarte a Cormons conferma il forte legame tra comunità, tradizione e territorio.

Le sagre del weekend in Friuli Venezia Giulia

Accanto ai grandi eventi, il fine settimana sarà ricco anche di sagre e feste di paese, con appuntamenti dedicati alla cucina tradizionale, alla musica e alla convivialità.

Festa della Trota a Paderno di Udine

A Paderno di Udine spazio alla Festa della Trota, con chioschi coperti e tante specialità a base di pesce: trota alla griglia, impanata e fritta, hamburger di trota e pasticcio di trota. Il programma comprende concerti, dj set, pesca di beneficenza, mostre, tornei sportivi, animazione per bambini, pedalata ecologica e altre iniziative.



Olio & Dintorni a Oleis di Manzano

A Oleis di Manzano torna infine Olio & Dintorni, con l’olio extravergine d’oliva al centro di un weekend fatto di degustazioni, chioschi, musica, convegni, passeggiate naturalistiche, laboratori, attività per bambini e appuntamenti sportivi. Nel menù anche crespelle, gnocchi, cjarsons, trota affumicata, frico, guancetta di maiale e altre specialità.



Sagra della Trota a Bagnarola di Sesto al Reghena

A Bagnarola di Sesto al Reghena prosegue la Sagra della Trota, giunta alla 34ª edizione. La protagonista sarà naturalmente la trota, proposta in diverse specialità: dal pasticcio agli gnocchi, dalla trota affumicata a quella alla griglia, fino alle grigliate miste. Il programma prevede anche musica, orchestre da ballo, serate a tema, area giovani, spettacoli e iniziative collaterali.



Fiesta dal Pan, dal Formadi e dal Salam ad Ampezzo

Ad Ampezzo il weekend profumerà di pane appena sfornato con la Fiesta dal Pan, dal Formadi e dal Salam. Lungo le vie del paese ci saranno forni accesi, prodotti da forno artigianali, salumi, formaggi, degustazioni, mercatini, laboratori per bambini, musica dal vivo e intrattenimento per famiglie.



Sagra dei Glaudins a Visinale del Judrio

A Visinale del Judrio di Corno di Rosazzo torna la Sagra dei Glaudins, dedicata al luppolo selvatico e alla celebre frittata preparata con questa specialità. La festa, arrivata alla 46ª edizione, offrirà anche carni alla brace, vini del Collio, musica, ballo, tornei, mercatini e la lotteria finale.

Garage in Festa a Ugovizza

A Ugovizza di Malborghetto-Valbruna arriva invece Garage in Festa, in programma domenica 24 maggio. Il paese aprirà vie e garage ai visitatori, con menù tradizionali diversi, prodotti locali, mercatini, musica itinerante, attività per bambini, la visita alla caserma dei pompieri volontari e una passeggiata alla scoperta di erbe spontanee, curiosità e leggende.



Festa delle Orchidee a Osoppo

A Osoppo protagonista sarà la Festa delle Orchidee, tra centro storico, aree naturali, escursioni guidate e mostra-mercato di piante, fiori, artigianato e arredi. Il programma prevede anche visite alla fortezza e al giardino botanico, musica dal vivo, attività per bambini, piatti tipici, il raduno di supercar e, domenica, l’arrivo del treno storico da Trieste.



Sagra delle Rane a Invillino di Villa Santina

A Invillino di Villa Santina torna la storica Sagra delle Rane, arrivata alla 56ª edizione. In tavola ci saranno piatti tipici a base di rane, ma anche gnocchi di patate, frico, cervo con polenta, dolci, vini e birre locali. Non mancheranno musica, pista da ballo, giostre, giochi per bambini, gara di freccette, staffetta di beneficenza e pesca di beneficenza.