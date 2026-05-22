Riapre il Conad City di Montereale Valcellina: nuovo look e reparti rinnovati

Riapre al pubblico con una veste completamente rinnovata il Conad City di Montereale Valcellina, in via Marciano Ciotti 120. Dopo i lavori di ammodernamento, il punto vendita sarà inaugurato sabato 23 maggio alle 8.30, con riapertura ai clienti prevista dalle 9.



Al taglio del nastro sarà presente anche Luca Panzavolta, amministratore delegato della cooperativa Commercianti Indipendenti Associati – Conad. L’intervento si inserisce in un percorso di aggiornamento della rete vendita, con l’obiettivo di rendere il negozio più funzionale e vicino alle esigenze della clientela.



Il supermercato dispone di una superficie di circa 800 metri quadrati e conta su uno staff composto da 12 dipendenti. A gestire il punto vendita è la società Alimentari Supermercati snc, di Davide Pivetta e Sara Fornasier, realtà che complessivamente dà lavoro a più di cinquanta persone nei due esercizi commerciali condotti. Il Conad City manterrà l’orario continuato: sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30 e la domenica dalle 8.30 alle 13.

Gastronomia, macelleria e pescheria tra le novità

Tra gli aggiornamenti più importanti ci sono il reparto gastronomia con banco caldo, pensato per proporre ogni giorno specialità pronte da gustare, la macelleria lavorata direttamente nel punto vendita e la pescheria servita su ghiaccio.



L’assortimento resta quello tipico di un supermercato di prossimità, con attenzione a qualità, convenienza e freschezza. Spazio quindi a panetteria e pasticceria, ortofrutta, surgelati, cantina, drogheria alimentare, prodotti per la pulizia della casa, per la cura della persona e per il pet care.

Attenzione ai prodotti locali

Nel punto vendita trova spazio anche una selezione di prodotti del territorio, tra cui quelli legati al progetto “SìAmo Friuli Venezia Giulia”. Si tratta di frutta, verdura, salumi, carni e formaggi che percorrono distanze ridotte e contribuiscono a sostenere agricoltori, economia locale e ambiente.

Il supermercato è inoltre dotato di un parcheggio scoperto e mette a disposizione il pagamento con Carta Insieme Più Conad Card e Prepagata Conad.

La strategia di ammodernamento

“Il rinnovamento del Conad City di Montereale Valcellina si inserisce nella nostra strategia volta al costante ammodernamento della rete di vendita – afferma Luca Panzavolta, amministratore delegato della cooperativa Commercianti Indipendenti Associati –. Il nostro obiettivo è offrire ai clienti un’esperienza di spesa sempre più ricca e piacevole, continuando a mettere in pratica i principi fondamentali di Conad: convenienza, prezzi bassi ogni giorno, massima qualità dei prodotti e attenzione costante alle esigenze dei consumatori”.