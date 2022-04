Il registro delle opposizioni.

Niente più telefonate dai call center molesti. Dal prossimo 27 luglio, anche in Friuli Venezia Giulia, sarà attivo il nuovo registro delle opposizioni. Ci si potrà iscrivere registrando non soltanto il numero fisso, ma anche quello di cellulare. Un provvedimento per contrastare il fenomeno del telemarketing che sta diventando sempre più aggressivo anche per i numeri di telefonia mobili.

Si potrà provvedere all’annullamento dei consensi forniti prima dell’iscrizione. Tuttavia potranno arrivare ancora alcune telefonate, per il fatto che esistono numerose aziende fantasma e call center esteri difficili da controllare e sanzionare. Prospettive ben conosciute dal Garante della privacy italiano, soprattutto per quanto riguarda i call center di trading online, che non hanno uffici in Italia.

(Visited 565 times, 565 visits today)