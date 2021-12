Le Faq del super green pass.

È il giorno del nuovo certificato verde, ma sono ancora tanti i dubbi. Se da sempre l’indecisione era una costante, a rendere ancora più difficile districarsi nell’argomento è la differenza tra green pass base o super green pass, in base alle misure previste in regione dal 29 novembre e in tutta Italia dal 6 dicembre fino al 15 gennaio. Ecco di seguito una breve guida di quelli che possono essere i maggiori dubbi sulla certificazione verde anche in vista delle vacanze.

Quando serve il super green pass?

Il green pass serve per viaggiare e di accedere ai luoghi di lavoro, all’Università, alle strutture sanitarie e ai locali che offrono servizio di ristorazione. Serve, inoltre, di usufruire di servizi e partecipare ad attività culturali, ricreative e sportive.

Quanto dura il green pass?

Dal 15 dicembre la validità della certificazione verde passa da 12 a 9 mesi dalla data di somministrazione. Se sono passati più di 9 mesi dall’ultima dose, si è privi di green pass.

Serve il super green pass per andare a lavoro?

No, sarà valido qualsiasi green pass compreso quello da test antigenico rapido o molecolare.

Come funziona per i trasporti?

Dal 6 dicembre è necessario il green pass anche per salire sugli autobus e e prendere treni regionali. Le uniche eccezioni riguardano i soggetti di età inferiore ai 12 anni e i soggetti esentati dalla campagna vaccinale.

Cosa serve per andare al ristorante e in hotel?

Per sedersi al ristorante serve il super green pass, idem per poter soggiornare in un albergo. Ma bisognerà anche stare attenti al colore della regione. Una regola da tenere presente per prenotare le vacanze.

E per il bar?

Per quanto riguarda l’ingresso nei bar, non è necessario avere il certificato verde per la consumazione al banco, neanche per recarsi alle toilette. Non possono consumare al tavolo però le persone prive di green pass, base e rafforzato.

