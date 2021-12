La nuova pasticceria di Michelangelo Coviello.

Si chiama “Flag Pasticceria” ed è il nuovo atelier di via Poscolle a Udine gestito da Michelangelo Coviello, 29 anni, maestro pasticcere stellato. Una buona notizia per gli amanti soprattutto dei dolci di qualità, perché Coviello ha una grande esperienza alle spalle avendo lavorato per tre ristoranti stellati. Allo stesso tempo si può definire un ritorno importante anche per il Friuli, visto che Coviello è cresciuto a San Giovanni al Natisone.

“Ho deciso di tornare in regione per una principale motivazione: perché mi piace – racconta Coviello -. In città grandi la vita è difficile, sono stato a Milano, a Firenze, ma se da un lato c’è un bacino di clienti più ampio, per il resto sono palazzi e palazzi, e a me piace che in regione puoi essere vicino al mare e alla montagna in poco tempo”. Coviello poi sostiene l’importanza della qualità della vita, che considera in Friuli essere la migliore.

La sfida.

Coviello, dopo l’esperienza fuori regione, ha deciso quindi di puntare sul negozio del maestro Luigi Biasetto, che dopo due anni ha deciso di chiudere. “Ho 29 anni e sarà davvero una bella sfida – afferma Coviello – anche perché provengo dal mondo della ristorazione e aprire un negozio è un’altra cosa”. Per adesso si stanno concentrando in modo specifico sulle colazioni, dove Coviello potrà mettere a disposizione dei propri clienti i suoi cavalli di battaglia: monoporzioni, torte e creazioni più artistiche. “Dopo, vorrei proporre anche i salati – continua Coviello – perché credo che se si trova la materia giusta, prodotti locali di qualità come quelli dei contadini del posto, bisogna dare spazio anche a loro“.

L’esperienza.

Coviello aveva iniziato a studiare all’Università di Trieste Scienze Politiche, ma dopo poco aveva capito che non era quella la sua strada. Decise così di concentrarsi in quella che era, ed è rimasta, la sua passione: preparare dolci. Si trasferì a Milano dove ha partecipato al corso di pasticceria di Convivium Lab – Arte del Convivio. La prima esperienza lavorativa è stata al ristorante stellato “Agli Amici”, a Godia. La carriera professionale è poi continuata in un altro ristorante con due stelle Michelin ed è proseguita all’Enoteca Pinchiorri, a Firenze. Il locale era uno dei migliori della zona, avendo tre stelle Michelin. Sempre a Firenze Coviello diventò capo della pasticceria del ristornate Borgo San Jacopo, anche questo stellato.

A causa della pandemia del 2020 però Coviello è tornato in Friuli, decidendo così di accettare una vera e propria sfida: la Flag Pasticceria. “Quello che posso dire alla fine dell’esperienza dei ristoranti stellati è che ho fatto tesoro di tutto quello che mi hanno insegnato – conclude Coviello – i ristoranti stellati hanno una marcia in più sotto diversi aspetti e per questo desidero portare tutto ciò che ho appreso ai miei futuri clienti”.

