SuperEnalotto, tre vincite “dimenticate” in Fvg: si cercano i fortunati

Restano solo pochi giorni per ritirare le vincite da 10mila euro del SuperEnalotto: le giocate erano state fatte a Udine, Trieste e Gorizia.

Restano ancora pochi giorni per riscuotere i premi da 10mila euro messi in palio dall’iniziativa speciale “Weekend da Sogno” di SuperEnalotto SuperStar. L’iniziativa, andata in scena a giugno 2025, ha distribuito complessivamente 1.000 premi garantiti, ciascuno da 10mila euro, in occasione di quattro estrazioni straordinarie.

In Friuli Venezia Giulia, come riporta Agipronews , sono 3 i premi non ancora riscossi. Dall’estrazione di venerdì 20 giugno, un premio è a Trieste, presso il Bar Sisal “Caffè Centrale” in Via San Nicolò, 15. Dall’estrazione di venerdì 27 giugno, due vincite si trovano a Udine, presso la Tabaccheria Sisal “Tabacchi Rossi” in Via Vittorio Veneto, 21, e a Gorizia, presso il Bar Sisal “Golden Coffee” in Corso Verdi, 33.

Per verificare l’eventuale vincita, i giocatori devono controllare il codice univoco riportato sulla ricevuta di gioco. Le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale SuperEnalotto.it, tramite App ufficiale o nei punti vendita Sisal.

Come ritirare il premi.

Le vincite possono essere riscosse presso gli Uffici Premi Sisal di Milano e Roma, nei Punti Pagamenti Premi o nei punti vendita autorizzati, presentando la ricevuta originale e un documento di identità.

Si ricorda che i termini di riscossione, pari a 90 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale, stanno per scadere: i premi delle estrazioni del 20 e 21 giugno dovranno essere ritirati entro il 18 e 19 settembre, quelli del 27 e 28 giugno entro il 25 e 26 settembre.