Addio a Susanna Tion, volto familiare dietro al bancone di molti bar del Friuli

Susanna Tion è scomparsa a 54 anni.

L’amore e la devozione che Susanna Tion, 54 anni, nota barista udinese, ha sempre dimostrato nei confronti dei suoi clienti e della sua professione, lasciano un’enorme segno indelebile nel cuore di tutte le persone che hanno avuto modo di conoscerla. Clienti, amici, dipendenti, tutti sono concordi nell’affermare che Susanna era una di quelle persone che restano nell’anima.

Una vita dedicata al lavoro, che era al centro della sua vita, da moltissimi anni. Per diverso tempo ha gestito l’ex bar “Apollo”, in località Paparotti a Udine, poi il “Baricentro” di Cussignacco fino al 2015, il bar a Calastra, nel cividalese.

Susanna, Susy per gli amici, si è da sempre contraddistinta per la grande forza d’animo che da sempre l’ha accompagnata, in una vita che non sempre le è stata facile. Cresciuta dalla nonna, assieme ai quattro fratelli Susanna, Manuela, Fabrizio e Giorgio, scomparso qualche anno fa, Susanna è sempre stata il pilastro per i fratelli minori, dei quali si era sempre occupata, fin dalla tenera età. Dopo l’aggravarsi di una patologia congenita che la accompagnava dalla nascita, Susanna si è spenta all’ ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. “Non riesco ancora a credere che non sia più con noi, era una donna buona, forte, sempre con il sorriso sulle labbra. Ha sempre lottato a testa alta nella sua vita“, racconta, in lacrime, un’amica.

L’ultimo saluto a Susanna avrà luogo mercoledì 4 maggio alle ore 9, presso la camera mortuaria dell’ospedale di Udine, luogo dal quale la salma verrà poi condotta verso la cremazione.

