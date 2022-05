Carenza di personale, nuovo sciopero dei lavoratori delle Poste in Fvg

Un nuovo sciopero negli uffici delle Poste del Fvg.

Continua anche a maggio la protesta del personale di Poste Italiane in Fvg applicato a mercato privati. Oltre al blocco degli straordinari, già indetto per tutto aprile, si aggiunge una giornata di sciopero il 16 aprile, proclamato da Confsal, Com, Slc-Cgil, Fnc Ugl Com a seguito dell’apertura di un conflitto con l’azienda e dopo un primo incontro convocato per ricomporre la vertenza.

“In assenza di ulteriori confronti con l’azienda, mai arrivati, sui temi della vertenza come la carenza di personale, difficoltà a fruire delle ferie, distacchi per buona parte delle giornate lavorative, solo per citarne alcuni, e nel rispetto dei tempi per lo sciopero nei pubblici servizi, riteniamo necessario continuare la mobilitazione per mantenere alta l’attenzione di lavoratori e azienda sulle condizioni di lavoro ormai esasperate negli sportelli postali della nostra regione”, spiega Riccardo Uccheddu della Slc-Cgil .

“Analoghe vertenze interesseranno nel mese di maggio una decina di regioni, tra cui anche Veneto, Toscana, Calabria, Liguria – continua Uccheddu – . Aderire allo sciopero degli straordinari è il modo per sensibilizzare Poste Italiane sulla carenza di personale e su quanta parte delle attività sia legata al ricorso alle prestazioni straordinarie, senza le quali non sarebbe possibile far funzionare la rete degli uffici in regione. Uffici peraltro in attesa di una riapertura a regime, visto il venir meno delle limitazioni per l’emergenza pandemica. Nei prossimi giorni partiranno le assemblee retribuite nei luoghi di lavoro, per consentire il necessario dialogo e confronto con i lavoratori sulla vertenza in corso”.

