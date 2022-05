Incidente sulla regionale a Pozzuolo del Friuli: ferita una 30enne

L’incidente questa mattina a Pozzuolo del Friuli.

Incidente stradale nella questa mattina sulla strada regionale 353 in Comune di Pozzuolo del Friuli. Coinvolte due autovetture che, per cause in corso di accertamento si sono scontrate.

L’incidente è accaduto intono alle 10 all’incrocio delle Vie IV Genova (SR353) e Madonna della Salute, che ha visto coinvolte D.G., una giovane di 30 anni e B.Z di 47 anni.

Sul posto oltre alla polizia locale con due pattuglie per eseguire i rilevi di legge e gestire la viabilità, sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasferito la 30enne presso il pronto soccorso di Udine per accertamenti.

