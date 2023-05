Aumentano i tassi dei mutui per le famiglie del Friuli.

In un mese i tassi sono saliti di 0,17 punti percentuali (da 3,95 a 4,12), in un anno si sono impennati di 2,27 punti percentuali: un fardello anche per le famiglie del Friuli con mutui a tasso variabile, su cui influirà anche il rialzo appena deciso dalla Bce (di 25 punti base).

Secondo l’Osservatorio del Movimento Difesa del Cittadino FVG, considerando l’importo e la durata media di un mutuo, un rialzo dei tassi così consistente significa che, la rata mensile, per chi ha sottoscritto ora un mutuo a tasso variabile di importo compreso tra i 100mila e i 150mila euro, per una durata di 20 anni, aumenterà, rispetto a un anno fa, complessivamente di circa 260 euro rispetto a quanto pagato nel 2021, con ripercussioni che oscilleranno tra + 2650 e + 3450 euro all’anno.

“In Fvg – spiega il presidente dell’associazione, Raimondo Gabriele Englaro -, va rilevato che il 48,4% della popolazione maggiorenne ha crediti attivi, sia mutui che prestiti, e il 27,8% di questa fetta ha un mutuo. Su questa platea incide questa impennata dei tassi, con il sesto aumento consecutivo deciso dalla Banca centrale europea dal 3,0% al 3,5%; e non è certo casuale se, nell’ultimo anno, ben 1 famiglia su 5 con un mutuo a tasso variabile ha dichiarato difficoltà nel pagamento delle rate”.

Sempre secondo l’analisi dell’Osservatorio, l’indebitamento medio in Friuli V.G. si attesta a 36.218 euro. “Siamo preoccupati – continua il presidente -, stiamo avendo la percezione di un problema sempre maggiore. Sul fronte della riduzione del debito portiamo avanti l’assistenza con gli Sportelli SOS Debiti presenti in tutte le 4 Province del Fvg ed in breve con il Progetto Alpha debt”.

“E’ fondamentale in caso di difficoltà non saltare le rate e agire subito – è il consiglio di Serafino Ottaviano Colosimo, responsabile del settore Banca e Finanza MDC FVG -. Rispetto ad un ulteriore aumento di rata, bisogna sfruttate la concorrenza e cercare condizioni migliori con la surroga tra Banche. Il consiglio è sempre di agire con grande calma e prudenza, non sull’onda della fretta, non è mai il metodo più corretto, valutando diversi Istituti bancari prima di scegliere un mutuo e di controllare tutti i costi accessori nel prospetto”.