In vendita online zolle del campo della Dacia Arena.

Molti supporter azzurri faranno a gara per conquistarsi qualche ricordo della partita di ieri sera contro l’Udinese che è valsa lo scudetto al Napoli, e infatti online si trovano già i primi cimeli, anche se sono decisamente particolari: su Ebay, infatti, è stato pubblicato un annuncio per vendere una zolla del campo della Dacia Arena che ha ospitato il match.

Il rettangolino di terra sradicato allo Stadio Friuli, come riporta il Gazzettino, è in vendita alla cifra non certo simbolica di ben 700 euro con un prezzo di base di 100 euro: “Zolla Terreno Dacia Arena Napoli Campione raccolta in occasione della vittoria del terzo scudetto del Napoli” è il nome del prodotto online mentre la descrizione cita “non usata e in condizioni nuove”. Evidentemente, se la zolla è originale, è stata recuperata da qualcuno che è riuscito ad accedere al campo di gioco.

Un souvenir di una notte di festa azzurra e di storia calcistica, che però rischia di non essere apprezzato dai friulani, che sui social sono molto critici su quanto accaduto ieri sera. I tifosi del Napoli hanno infatti invaso il campo a fine partita per celebrare la vittoria, ma qualcuno si è diretto verso la Curva Nord, che non ha tollerato “l’affronto” e ha raggiunto il terreno di gioco. Ne sono nati diversi pestaggi (anche con le cinture dei pantaloni) fermati fortunatamente in breve tempo da un cordone delle forze dell’ordine. Fatti incresciosi per cui ora si attendono le conseguenze dato che la Questura ha annunciato che saranno visionati i filmati e presi i relativi provvedimenti.