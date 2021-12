Le criticità della campagna vaccinale in Friuli Venezia Giulia.

In Friuli Venezia Giulia si intensifica la campagna vaccinale. Le criticità, però, non mancano. E mentre gli hub riaprono – altri, come per esempio quello di Tarvisio, sono ancora in stand by -, le code agli sportelli e, talvolta, la difficoltà a prenotare l’immunizzazione attraverso il call center sanitario regionale non mancano.

Terza dose “in ritardo”.

Tra i problemi, quello delle tempistiche di somministrazione della terza dose di vaccino. A renderli noti è Cristiano Shaurli, segretario regionale Fvg del Partito Democratico. “Sono ormai decine e decine le segnalazioni di persone che tentano di prenotare la terza dose di vaccino e che sono rimandate a metà febbraio se non oltre, spesso abbondantemente oltre la loro scadenza dei 6 mesi“. Dal dem arriva un attacco frontale al governatore Massimiliano Fedriga. “Invece di tante parole, di comparsate in tv – continua Shaurli – a mostrarsi duro e puro pro-vax, Fedriga potrebbe fare o almeno dire di fare al subcomandante Riccardi, ciò che è nelle sue competenze e che qui in Friuli Venezia Giulia si può fare subito: accelerare sulle terze dosi, dare risposte più veloci e vicine nel territorio ai tanti cittadini che vogliono vaccinarsi. Passare dalle parole ai fatti, come recitano gli slogan della Lega, sarebbe il modo più credibile – conclude – per dimostrare un vero cambio di atteggiamento“.

Intanto, negli hub si stanno già formando le prime code e, senza il necessario potenziamento, la situazione è destinata ad acuirsi, come da allarme già lanciato da Fedriga.

Chi deve fare la terza inoculazione.

Oltre a chi si è appena prenotato per la prima dose, vista anche l’entrata in vigore anticipata del Super Green Pass in Fvg, sono molti quelli che devono fare la terza. Ma a chi spetta? Dal 29 novembre è riservata a tutti coloro dai 18 anni in su che abbiano completato il ciclo vaccinale da almeno 5 mesi. Indipendentemente dal vaccino usato per le prime due, per la terza dose potranno essere utilizzati soltanto i vaccini Pfizer o Moderna.

Come prenotare il vaccino anti Covid.

I canali per prenotare il vaccino anti Covid sono quelli “convenzionali”. Si può fare negli sportelli Cup delle aziende sanitarie, oppure nelle farmacie abilitate o, ancora, chiamando il call center regionale al numero 0434/223522, attivo da lunedì a venerdì dalle 7 alle 19 e sabato dalle 8 alle 17.

