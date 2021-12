La carenza di personale per la campagna vaccinale in Fvg.

Si ampliano le agende vaccinali in Friuli Venezia Giulia. Accadrà già nei prossimi giorni e, per forza di cose, è necessario dare un’ulteriore accelerata alla campagna. C’è, però, un “nodo”: manca il personale. Lo ha sottolineato il governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga.

“Abbiamo avuto un aumento delle richieste di vaccinazione anti Covid e già da questa settimana la campagna subirà un ulteriore potenziamento, ma è chiaro che abbiamo dei limiti” ha evidenziato il presidente. E qui, appunto, entra in gioco la “squadra” a disposizione. “Abbiamo una parte di personale – ha spiegato Fedriga – che si è allontanata dall’attività sanitaria perché non si è vaccinata e abbiamo quelli che si sono contagiati, malgrado la doppia dose, e che stanno bene, però sono fuori uso per qualche settimana”.

Il governatore ha assicurato che si sta potenziando molto la campagna “in tutte le tre aziende sanitarie e da qui ai prossimi giorni verranno ampliate ulteriormente le agende vaccinali”.

