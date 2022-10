In Fvg solo un testamento biologico ogni 190 abitanti: I dati dei Comuni

I numeri del testamento biologico in Fvg.

In Friuli Venezia Giulia è stato depositato un testamento biologico ogni 190,55 abitanti, 4.353 in totale. Di tutti i testamenti biologici depositati, ben il 98,9% sono stati inviati alla Banca Dati Nazionale. la nostra regione si pone quindi al 12° posto per numero di testamenti biologici depositati in Italia.

E’ quanto emerso dallo studio dell’Associazione Luca Coscioni, con l’aiuto di decine di volontari e delle Cellule Locali, ha promosso un accesso agli atti per richiedere informazioni circa il testamento biologico. Lo scopo è sapere da 2.362 Comuni italiani (55% del totale) quante Disposizioni Anticipate di Trattamento hanno ricevuto e quante di queste sono state trasferite alla Banca dati nazionali.

Tra i comuni che hanno risposto – oltre tre mila – sono 151.297 le DAT depositate. L’indagine però non tiene conto di quelle depositate dai notai e presso le strutture sanitarie. Da qui, secondo una proiezione statistica dell’Associazione, le DAT totali presentate sarebbero 223.290. In generale emerge che i Comuni hanno ancora dei pesanti ritardi nell’inserimento delle DAT nella Banca dati nazionali: solo l’88% delle Disposizioni sono effettivamente arrivate a destinazione. Ciò vuol dire che oltre una DAT su dieci è bloccata.

I numeri del testamento biologico nelle province del Fvg.

PROVINCIA TOTALE ABITANTI OGNI DAT INSERITE IL BANCA DATI UD 1.717 194,15 1.700 TS 1.244 160,89 1.214 PN 1.086 213,33 1.086 GO 306 210,05 305

Il dettaglio per i comuni del Fvg.

COMUNE TOTALE ABITANTI OGNI DAT INSERITE IL BANCA DATI TRIESTE 1.140 152,61 1.134 UDINE 540 155,95 540 PORDENONE 235 187,24 235 GORIZIA 124 236,38 124 MONFALCONE 121 205,12 121 SAN VITO AL TAGLIAMENTO 94 134,94 94 TAVAGNACCO 86 145,2 86 CERVIGNANO DEL FRIULI 75 154,51 75 CODROIPO 72 185,25 72 PORCIA 69 184,64 69 CASARSA DELLA DELIZIA 66 105,39 66 RONCHI DEI LEGIONARI 61 166,31 60 LATISANA 54 209,26 54 SACILE 53 318,42 53 AZZANO DECIMO 49 263,53 49 TOLMEZZO 48 178,02 48 TARCENTO 47 160,38 47 MUGGIA 47 239,98 47 FIUME VENETO 45 217,22 45 GEMONA DEL FRIULI 45 201,56 45 CAMPOFORMIDO 44 149,7 44 ZOPPOLA 42 168,14 42 AVIANO 40 190,08 40 TARVISIO 37 9,62 37 PAGNACCO 35 124,51 35 POZZUOLO DEL FRIULI 32 182,41 32 MARTIGNACCO 30 192,37 30 VALVASONE ARZENE 29 114,21 29 ROVEREDO IN PIANO 28 176,07 28 LIGNANO SABBIADORO 28 213 28 MANIAGO 28 345,93 28 DUINO AURISINA 27 274,44 4 POVOLETTO 27 171,22 27 SAN GIORGIO DI NOGARO 25 251,76 25 REANA DEL ROJALE 24 170,33 24 RIVIGNANO TEOR 23 230,83 23 SESTO AL REGHENA 23 228,04 23 MAJANO 22 227,05 22 TRICESIMO 22 294,73 22 CORDENONS 22 691,36 22 MORSANO AL TAGLIAMENTO 22 103,14 22 SAN DORLIGO DELLA VALLE 21 238,19 21 BRUGNERA 21 368,52 21 POLCENIGO 19 142,74 19 FAEDIS 19 127,26 19 PRADAMANO 18 165,06 18 PALMANOVA 17 266,06 17 PRAVISDOMINI 17 159,82 17 PAVIA DI UDINE 17 280,35 17 ARTEGNA 16 155,06 16 ATTIMIS 14 104,5 14 RAGOGNA 14 175,14 14 MONTEREALE VALCELLINA 14 265,93 14 SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA 14 292 14 SEQUALS 13 140,62 13 PRATA DI PORDENONE 12 540,5 12 RUDA 11 219,45 8 AQUILEIA 11 25,09 11 CASTELNOVO DEL FRIULI 11 66,55 11 NIMIS 11 199,64 11 GONARS 11 356,36 11 CANEVA 11 490,36 11 SAN QUIRINO 11 322,18 11 CHIONS 11 385,73 11 POCENIA 10 205,8 10 PALAZZOLO DELLO STELLA 10 252,5 10 FAGAGNA 10 519,5 10 VILLA SANTINA 10 187,3 10 COSEANO 10 178,6 10 SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO 10 123,3 10 SAN GIOVANNI AL NATISONE 9 582 9 MEDUNO 9 149,44 9 FANNA 9 140,22 9 TRAVESIO 9 163,78 9 CASSACCO 9 269,78 9 TREPPO GRANDE 9 161,89 7 PREMARIACCO 8 425,88 8 SGONICO 8 219 8 PAULARO 8 256,88 8 BASILIANO 8 549 8 MAGNANO IN RIVIERA 8 240,63 8 LESTIZZA 8 397,38 8 ARBA 7 151,43 7 PINZANO AL TAGLIAMENTO 7 179,71 7 VAJONT 7 196 7 FORGARIA NEL FRIULI 7 21,57 7 CARLINO 7 335,86 7 CAMPOLONGO TAPOGLIANO 7 140,57 7 SOCCHIEVE 6 127,5 6 CAVASSO NUOVO 6 213,17 6 PRATO CARNICO 6 122,17 3 PALUZZA 6 288,67 6 CORDOVADO 6 380,17 6 PREPOTTO 5 127,4 5 OVARO 5 311,8 5 VENZONE 5 342,4 5 TRASAGHIS 5 362,6 5 PORPETTO 4 542,5 2 COMEGLIANS 4 97 4 DIGNANO 4 491,25 4 CHIOPRIS-VISCONE 4 147 0 CLAUZETTO 4 85 4 BUTTRIO 4 836 4 BORDANO 3 207,33 3 BERTIOLO 3 681 3 SAN VITO DI FAGAGNA 3 466,33 3 RAVEO 3 128,33 3 PONTEBBA 3 38,67 3 VIVARO 3 358,33 3 VITO D’ASIO 3 208,33 3 LAUCO 3 190,33 3 CAVAZZO CARNICO 3 270 3 SEDEGLIANO 2 1.565 0 SAPPADA 2 552 1 SAN VITO AL TORRE 2 525 2 AMARO 2 352,5 2 SAN PIETRO AL NATISONE 2 911,5 2 MOGGIO UDINESE 2 716,5 2 FRISANCO 2 251,5 2 FLAIBANO 2 468,5 2 TREPPO LIGOSULLO 2 291,5 2 BARCIS 2 104,5 2 TRIVIGNANO UDINESE 2 677 2 BICINICCO 1 1.564 1 CIMOLAIS 1 308 1 AIELLO DEL FRIULI 1 1.901 1 MONRUPINO 1 729 0 MONTENARS 1 425 1 MOIMACCO 1 1.410 1 FORNI DI SOPRA 1 821 1 TRAMONTI DI SOTTO 1 317 1 TRAMONTI DI SOPRA 1 260 1 ZUGLIO 1 485 1 VERZEGNIS 1 741 1