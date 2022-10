Dipendenti felici al lavoro, un’azienda del Friuli tra le migliori in Italia

Dipendenti felici alla Icop di Basiliano.

C’a anche un’azienda del Friuli tra le migliori in Italia dove i dipendenti sono felici di lavorare. La Icop di Basiliano è tra i “Best Workplaces for Blue Collar 2022”, unica del settore delle costruzioni. Percezione del clima lavorativo, impegno per il miglioramento dell’ambiente di lavoro, fiducia nella direzione, strumenti di lavoro e risorse fornite dalle imprese: sono questi i punti in cui l’azienda friulana si è distinta.

Great Place to Work Italia, valuta le aziende italiane sia in tema di clima aziendale che di trasformazione organizzativa. Per la prima volta quest’anno ha stilato una classifica, ascoltando il parere di oltre 5.300 operai impiegati in 45 imprese italiane. Di queste, otto in particolare si sono messe in luce.

Le aziende in top 8 vedono oltre il 50% degli operai avere fiducia nella direzione aziendale. Sono stati poi presi in considerazione gli strumenti di lavoro e le risorse messe a disposizione dall’azienda, con un gradimento dell’82% in top 8, e un livello di engagement pari al 61% per le aziende in top List. Un altro punto analizzato quello della sicurezza fisica dei luoghi di lavoro, più alto del 15% per le migliori aziende selezionate, che sale al 34% rispetto al benessere psicologico.

Insomma queste aziende si distinguono proprio dalle altre considerare: il 77% degli operai afferma di lavorare in un eccellente luogo di lavoro, un dato superiore di ben 25 punti percentuali rispetto agli altri ambienti lavorativi analizzati.

La Icop di Basiliano.

L’azienda friulana è stata fondata da Paolo Petrucco negli anni ‘60 come naturale continuazione dell’impresa di costruzioni di famiglia nata nel 1920. Icop ha assunto l’attuale forma di Società per azioni nel 1986 e da ottobre 2020 è diventata Società Benefit. ICOP opera nel settore delle costruzioni stradali, delle fondazioni, delle reti di distribuzione energetica e delle opere speciali d’ingegneria ed è uno dei principali operatori a livello europeo nei settori delle fondazioni speciali e del microtunnel.

La Società ha saputo nel tempo coniugare tradizione e innovazione diventando non solo leader tecnologico nei propri settori di intervento, ma anche anticipatore nell’adozione di nuovi modelli organizzativi, quale la trasformazione in Società benefit. In un settore storicamente maschile, la presenza femminile è valorizzata in tutte le aree aziendali; anche per questo la società era già comparsa in diverse classifiche nazionali sul tema della qualità dell’ambiente lavorativo.

Icop ha dei programmi di benefit e conciliazione famiglia-lavoro pluripremiati (Best Perfomance Award 2021, Premio Imprenditori per l’Economia Civile 2021 tra gli altri), a cui si aggiunge un progetto di cooperazione internazionale, unico nel suo genere, in Sud Sudan, cominciato nel 2006 e tuttora attivo.

Grande soddisfazione per questo nuovo riconoscimento nelle parole dell’amministratore delegato Piero Petrucco: “Un’azienda è soprattutto fatta di persone e relazioni. Progetti, difficoltà, fallimenti e successi non fanno solo la storia dell’impresa, ma anche la storia delle persone che ci lavorano. Pensare l’impresa come comunità significa rispettare le persone, comprenderne i bisogni, tutelarne la sicurezza e dare la possibilità a tutti di esprimere le proprie potenzialità. Il fatto che questa impostazione trovi riscontro nelle positive opinioni espresse dai nostri collaboratori ci gratifica, ci stimola a voler fare sempre meglio e offre a tutti e a ciascuno di noi un’ulteriore motivazione a proseguire convintamente su questa strada”.