Allarme furti tra Manzano e San Giovanni.

Sono 9 le case prese di mira dai ladri in soli due giorni tra Manzano e San Giovanni al Natisone. Il modus operandi utilizzato fa ipotizzare che la banda sia sempre la stessa.

I ladri prima forano con un trapano gli infissi e poi riescono ad aprirli con un ferro e ad introdursi in casa. Con questo metodo hanno messo a segno 4 colpi nella notte tra lunedì e martedì a Manzano: in tre occasioni hanno portato via soprattutto contanti, mentre nella quarta non hanno trovato nulla di loro interesse e se ne sono andati a mani vuote.

La nottata seguente hanno preso di mira 5 abitazioni a San Giovanni al Natisone. Il bottino rubato è ancora da quantificare e non si esclude che i ladri possano essere responsabili anche di altri furti avvenuti in zona e nei comuni vicini nelle scorse settimane. Sulla scia di furti in Friuli indagano ora i carabinieri.