Il Cash-Back di Tiare shopping.

Fino al 25 novembre sarà possibile donare, presso il centro commerciale, abiti usati ma in buono stato che saranno distribuiti dalla Caritas di Trieste a persone in difficoltà. Alla luce del successo della prima edizione, lunedì 21 novembre torna al meeting place Tiare Shopping il Cash-Back Solidale, iniziativa sperimentata nel 2021 che esorta il pubblico a donare abiti usati ma in buono stato che saranno ritirati e distribuiti ai più bisognosi dalla Caritas di Trieste.

Il progetto si inserisce all’interno della campagna global di Ingka Center “Love your stuff for longer” (ama le tue cose più a lungo) atta a valorizzare indumenti e accessori usati, promuovere l’economia circolare e sensibilizzare il pubblico su uno shopping più consapevole. Ogni 5kg di vestiti consegnati ai clienti verrà consegnata una Gift Card di TIARE dal valore di 20 euro, che potrà essere spesa presso tutti i negozi all’interno del centro commerciale.

“Siamo fieri di proporre per il secondo anno quest’iniziativa che già nel 2021 ci ha donato grandi soddisfazioni, arrivando a raccogliere e distribuire un totale di 11 tonnellate di abiti usati a diverse associazioni del territorio” ha dichiarato Giuliana Boiano, manager di TIARE Shopping Center Manager “Siamo certi che la generosità dei nostri clienti si confermerà anche quest’anno e aspettiamo a braccia aperte chiunque voglia sostenere con un gesto semplice ma importante i meno fortunati, impegnandosi al contempo, per uno shopping più sostenibile”

In occasione del Black Friday del 25 novembre, ultimo giorno del Cash-Back Solidale, i negozi del centro rimarranno eccezionalmente aperti fino alle ore 22:00.